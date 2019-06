Punë e kryer: Kjo do të jetë skuadra e re e Rabiot

Adrien Rabiot do t’i bashkohet Juventusit.

Saga për të ardhmen e mesfushorit francez do të marrë fund shumë shpejtë.

Juventus ka arritur marrëveshje me mesfushorin francez, Adrien Rabiot, për të nënshkruar një kontratë pesë vjeçare, shkruan Goal.com, përcjell lajmi.net.

I disponueshëm për një transferim të lirë pasi refuzoi një kontratë të re nga PSG, Rabiot do të nënshkruajë për pesë sezone me Juventusin, ku do të fitojë deri në 7 milionë euro në sezon.

Drejtori sportiv i Juventusit, Fabio Paratici, ka udhëtuar të premten drejt Parisit, për të mbyllur marrëveshjen.

Një konfirmim zyrtar i marrëveshjes mund të shpallet që në orët e ardhshme./Lajmi.net/