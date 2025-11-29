Punë e kryer: Kandidatët e Partisë së Drejtësisë do të jenë pjesë e listës së LDK-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Kandidatët e Partisë së Drejtësisë do të jenë pjesë e listës së kandidatëve për deputetë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas një njoftimi të PD-së, kjo marrëveshje është miratuar nga Kryesia e partisë, e cila e vlerëson këtë format si zgjidhjen më të përshtatshme për përfaqësimin dinjitoz të…

Lajme

29/11/2025 17:08

Kandidatët e Partisë së Drejtësisë do të jenë pjesë e listës së kandidatëve për deputetë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Sipas një njoftimi të PD-së, kjo marrëveshje është miratuar nga Kryesia e partisë, e cila e vlerëson këtë format si zgjidhjen më të përshtatshme për përfaqësimin dinjitoz të vlerave, programit dhe përvojës shtetëndërtuese të Partisë së Drejtësisë në këto zgjedhje, duke siguruar qasje të përbashkët drejt përgjegjësisë publike dhe qeverisjes qendrore cilësore.

“Detajet operative të këtij bashkëpunimi do të finalizohen gjatë ditëve në vijim nga ekipet teknike të të dy subjekteve. Ndërkohë, shpallja publike e marrëveshjes do të bëhet gjatë javës së ardhshme në një dalje të përbashkët për media”.

Partia e Drejtësisë thekson se ky vendim reflekton orientimin tonë të qartë drejt unitetit e  bashkëpunimit politik, stabilitetit institucional dhe rritjes së mundësive për përfaqësim të vlerave të mirëfillta qytetare me profesionalizëm dhe integritet.

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

Ymeri VV-në e quan “Vukvendosja”: A ndien ndonjë përgjegjësi Ministrja Rizvanolli për...

November 29, 2025

KQZ: Deri më 30 nëntor është afati për regjistrimin e koalicioneve

November 29, 2025

Kurti e la Vlorën e Prekazin për të udhëtuar në Maltë...

Lajme të fundit

Ymeri VV-në e quan “Vukvendosja”: A ndien ndonjë përgjegjësi...

Fitore me përmbysje – Barcelona triumfon ndaj Alavesit

KQZ: Deri më 30 nëntor është afati për regjistrimin e koalicioneve

Kurti e la Vlorën e Prekazin për të...