Punë e kryer: Endrick lojtar i Real Madridit në qershor Endrick do të jetë lojtar i Real Madridit në verën e vitit 2023. Lojtari është dakorduar tërësisht me kushtet e ofruara nga “Los Blancos” dhe nuk ka mbetur ndonjë kontest në lidhje me këtë situatë. Marrëveshja që do ta nënshkruajë Endrick do ta mbajë atë në “Bernabeu” deri në vitin 2027, duke ia shtuar kësaj…