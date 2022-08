Punë e kryer: Cucurella, lojtari më i ri i Chelseas Chelsea ka arritur marrëveshje me Brightonin për shërbimet e mbrojtësit anësor, Marc Cucurella. Londinezët tashmë i kanë caktuar edhe vizitat mjekësore të futbollistit, transmeton lajmi.net. Kontrata që do ta nënshkruajë futbollisti do ta mbajë atë deri në vitin 2028. Shuma e këtij transferimi pritet të jetë diku rreth 52 milionë funte. /Lajmi.net/