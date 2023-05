Punë e kryer, Arsenali e “blindon” Sakan me kontratë të re Bukayo Saka do të vazhdojë të jetë pjesë e Arsenalit edhe për një kohë të gjatë. Gazetari Fabrizio Romano ka raportuar se Arsenali dhe Saka kanë arritur marrëveshje për zgjatjen e kontratës, përcjell lajmi.net. Me kontratën e re, Saka do të mbetet në “Emirates Stadium” deri në vitin 2028. “Kuptoni se Bukayo Saka sapo ka…