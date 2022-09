Pulisic i lënduar, mungon për ndeshjet me kombëtaren Anësori i Chelseat, Christian Pulisic nuk do të jetë me kombëtaren e Amerikës. Pulisic është lënë jashtë fushës për Shtetet e Bashkuara për shkak të lëndimit, me sulmuesin e Chelseat që humbi një takim miqësor me Japoninë. 24-vjeçari, i cili është kapiten i vendit të tij, duhej të ishte pjesë e USMNT-së, por ka pësuar…