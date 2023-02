Pulisic do të largohet nga Chelsea në verë Christian Pulisic do ndajë rrugët me Chelsea. Sipas raportimit të ‘Football Insider’, Chelsea ka vendosur të shesë anësorin e SHBA-së, Christian Pulisic gjatë verës, transmeton lajmi.net. Kontrata e anësorit amerikan skadon në vitin 2024 dhe ‘Blutë’ po kërkojnë të arkëtojnë para nga ai. Raporti thotë se skuadra e Premier Ligës, Newcastle United ende dëshiron ta…