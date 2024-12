Publikuan video duke shtënë me armë, arrestohen dy të dyshuarit në Bogë Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të dyshimtë në fshatin Bogë të Pejës. Arrestimi i tyre erdhi pasi që të njëjtit në rrjetet sociale kanë postuar video duke shtënë me armë zjarri. “Nga të njëjtit janë konfiskuar; dy armë pistoletë, dy karikator dhe tridhjetë fishekë. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë…