Publikohet sondazhi para netëve finale të “Eurovision”, ja ku renditet Jonida Maliqi

Në rrjete sociale tashmë kanë dalur edhe sondazhet e para me favoritët e kësaj gare, shkruan lajmi.net.

Faqja “Wiwiblogs” ka nxjerrë rezultatet e një sondazhi që bëri për të renditur favoritët e festivalit.

Vendin e parë në këtë sondazh e mori përfaqësuesi i Holandës, Duncan Laurence, ndërsa vendin e dytë Jonida Maliqi, e cila këtë vit përfaqëson Shqipërinë me këngën “Ktheju Tokës”.

Kujtojmë se netët finale të “Eurovision” këtë vit mbahen nga 14 deri më 18 maj në Tel Aviv. /Lajmi.net/

Your favourites to win Eurovision 2019 are:

🥇🇳🇱 @dunclaurence

🥈🇦🇱 Jonida Maliqi

🥉🇮🇹 @Mahmood_Music

Read the full results ~ via @JustPadraig https://t.co/iFEPZ313hT

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 3, 2019