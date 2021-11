Tashmë janë mësuar edhe pesë emrat e futbollistëve që u renditen në pozitat 11 – 15, shkruan lajmi.net.

Renditja e plotë:

Top 15: Raheem Sterling

Top 14: Leonardo Bonucci

Top 13: Giorgio Chiellini

Top 12: Romelu Lukaku

Top 11: Erling Haaland./Lajmi.net/

We're half way through our ranking… what about a break? 😎 #ballondor pic.twitter.com/6BQOPocbHQ

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021