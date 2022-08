Publikohet raporti, MSH-ja tregon numrin e rasteve të reja me COVID-19 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin për rastet e reja pozitive me COVID-19 në 24 orët e fundit në Kosovë. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 274 raste të reja pozitive me koronavirus, shkruan lajmi.net. Gjatë kësaj kohe në Kosovë janë shëruar 616 persona. Aktualisht në vend kemi 5 mijë e 650…