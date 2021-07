Publikohet raporti i Speciales: Veseli në Kosovë s’u la të qëndronte vetëm as me nënën e tij

Specialja në raportin e saj ka specifikuar se Veseli qëndroi në Kosovë nga 10 korriku, deri më 12 korrik, shkruan lajmi.net.

Gjatë kësaj periudhe, siç edhe përshkruhet në raport, Veseli ishte i shoqëruar nga oficerët e sigurisë së Speciales.

Madje, në një rast, Specialja përmend se Veseli nuk u lejua as me nënën e tij të qëndrojë i vetëm.

Lajmi.net ua sjell të plotë raportin e Speciales për vizitën e Veselit në Kosovë:

Transferimi i sigurt dhe i përkohshëm i Z. Veseli në Kosovë me qëllim të një vizite kujdestarie pas vdekjes së këtij babai u bë midis 10 dhe 12 korrik 2021. Regjistri i siguroi gjyqtarit të procedurës paraprake azhurnime të rregullta gjatë gjithë vizitës paraburgim, siç specifikohet në Vendim.

Më 10 korrik 2021, Z. Veseli u transferua në një objekt të sigurt në Kosovë, ku ai qëndroi në kujdestari të Këshillit të Sigurimit dhe nën shoqërim në çdo kohë. Për më tepër, u vunë re masa paraprake shëndetësore në përputhje me protokollet COVID-19.

Pas mbërritjes së tij në Kosovë më 10 korrik 2021, Z. Veseli vizitoi vendin e varrit të babait të tij në shoqërinë e një oficeri shoqërues. Menjëherë pas kësaj, Z. Veseli u transportua për të vizituar nënën e tij

Veseli së pari vizitoi nënën e tij, dhe pastaj u takua me dy grupe të vogla vizitorësh të autorizuar, pas verifikimit të identitetit. Grupi i parë i vizitorëve përbëhej nga gjashtë anëtarë të familjes së ngushtë dhe një i afërm i shkallës së dytë. Grupi i dytë i vizitorëve përbëhej nga katër anëtarë të familjes së afërt. Z. Veseli nuk ishte lejuar të jetë vetëm me nënën e tij ose ndonjë nga anëtarët e mësipërm të familjes në çdo kohë, dhe asnjë person i paautorizuar nuk është lejuar të ketë kontakte me z. Veseli gjatë vizitës. Vizitat u kryen në sytë dhe brenda dëgjimit të zyrtarit kryesor të kujdestarisë dhe / ose oficerit (eve) shoqërues, me ndihmën e një përkthyesi të Gjykatës.

Të nesërmen, në ambientin e sigurt, Z. Veseli kishte vizita personale me dy grupe të vogla vizitorësh të autorizuar, pas verifikimit të identitetit. Vizitat në mjedisin e sigurt u kryen në sytë dhe brenda dëgjimit të zyrtarit kryesor të kujdestarisë dhe / ose oficerit (eve) shoqërues, me ndihmën e një përkthyesi të Gjykatës.

Grupi i parë i vizitorëve përbëhej nga tre të afërm të shkallës së dytë dhe një anëtar i ngushtë i familjes.

Grupi i dytë i vizitorëve përbëhej nga anëtarët e familjes së ngushtë. Asnjë person i paautorizuar nuk u lejua të takohet ose përndryshe të ketë kontakte me Z. Veseli në mjedisin e sigurt.

Siç urdhëroi gjyqtari i procedurës paraprake, z. Veseli nuk kishte qasje në pajisjet e komunikimit ose mjete të tjera të komunikimit, përfshirë stilolapsin dhe letrën përveç atyre të lehtësuara nga KS. Për më tepër, Z. Veseli nuk u lejua të kalojë ose marrë ndonjë send nga ndonjë person pa inspektim paraprak të oficerit (eve) shoqërues dhe, kur është e nevojshme, një përkthyes të SC.

Më 12 korrik 2021, z. Veseli u transferua përsëri në vendet e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë, Hollandë.

Veseli respektoi udhëzimet e zyrtarit kryesor të kujdestarisë dhe oficerëve shoqërues.

Bashkëpunimi me partnerë të jashtëm ishte shumë efektiv dhe siguroi një operacion të suksesshëm. /Lajmi.net/