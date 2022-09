Publikohet raporti, 49 raste të reja me COVID-19 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin 24-orësh për rastet e reja me COVID-19. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit ka bërë të ditur se nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, shkruan lajmi.net. Gjatë kësaj kohe, MSH-ja ka bërë të ditur se janë regjistruar 49 raste të reja pozitive me COVID-19. Në 24 orët…