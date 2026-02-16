Publikohet programi i manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

16/02/2026 16:16

Nesër, më 17 shkurt është 18 vjetori i Pavarësisë së Kosovës.

Zyra e Kryeministrit, ka publikuar programin e manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Kjo është agjenda:

7:00 – Ngritja e Flamurit të Republikës së Kosovës (Oborri i Qeverise)

7:20 – Mbledhja solemne e Qeverisë së Republikës së Kosovës (Ndërtesa e Qeverisë)

7:30 – Nderime te Monumenti i të Pagjeturve (Sheshi “Ibrahim Rugova”)

7:35 – Homazhe te Pllaka Përkujtimore e Fëmijëve të Vrarë (Oborri i Presidencës)

8:00 – Homazhe te varri i ish-Presidentit Dr. Ibrahim Rugova (Varrezat në Velani)

8:10 – Homazhe te varri i veprimtarit Adem Demaçi (Varrezat në Velani) 9:00 – Homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz (Prekaz)

10:30 – Seancë solemne e Kuvendit të Republikës së Kosovës (Kuvendi i Kosovës)

11:25 – Nderime te Monumenti Heroinat (Rr. Luan Haradinaj)

11:30 – Parakalimi i Trupave të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës (Rr. Luan Haradinaj)

17:30 – Pritje shtetërore nga Presidentja, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri i Republikës së Kosovës

20:00 – Koncert solemn i Filharmonisë së Kosovës (Salla e Kuqe – Pallati i Rinisë)

