Publikohet parashikimi i motit për nesër Për të premten parashikohet të mbajë mot diell dhe vranësira, të cilat gjatë pasdites mund të gjenerojnë reshje të izoluara shiu, kryesisht përreth zonave malore. Era do të fryjë nga veriu me shpejtësi prej 10-34 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 12°C, ndërsa ato maksimale prej 22 deri në 26°C.