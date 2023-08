Publikohet një foto e trafikantit të drogës në VV me ministrin Sveçla Asamblisti i VV-së, Besnik Mujeci, është arrestuar nga Policia e Shqipërisë pasi që është zënë me një sasi enorme të drogës ekstazi. Bashkë me të, janë arrestuar edhe katër persona të tjerë, përfshirë një person tjetër nga Kosova, shkruan lajmi.net. Lidhur me këtë ka reaguar zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Berat Rukiqi. Ai ka…