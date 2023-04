Publikohet lista e Kosovës për Evropianin e Volejbollit U17 Kombëtarja U17 e Kosovës ka vazhduar me grumbullimet përgatitore për kualifikueset e Kampionatit Evropian për këtë grupmoshë, derisa këtë fundjavë përgatitjet u mbajtën në Gjilan. Ekipi i trajnerëve ka përcjellë me vëmendje të gjitha përgatitjet dhe ka vendosur për listën përfundimtare të grumbullimit për ekipin që do ta përfaqësojë Kosovën në raundin e dytë kualifikues…