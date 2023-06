Publikohet lista e Kombëtares U19 Hendbollistet e Kombëtares U19 të Kosovës do të grumbullohen të hënën në Gjakovë. Në ekipin e gjerë janë ftuar 23 hendbolliste, ndërsa gradualisht do të selektohet ekipi final që do të paraqitet në Kampionatin Evropian të Divizionit B. Kampionati Evropian do të mbahet prej 8 deri më 16 korrik në Prishtinë. Kombëtarja jonë është në…