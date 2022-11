Publikohet lista e Francës për Kupën e Botës Kombëtarja e Francës ka publikuar emrat me lojtarët e ftuar për Kupën e Botës. Kampionët botëror në fuqi, Franca janë gati për Kupën e Botës në Katar. Selektori Didier Deschamps ka publikuar listën me emrat e ftuar, me disa mungesa të rëndësishme, përcjell lajmi.net. Emra si Paul Pogba dhe N’Golo Kante nuk kanë arritur të…