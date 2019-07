Publikohet lista e fituesve për klasën e I-rë dhe të II-të

Janë gjithsej 2481 nxënës fitues nga pjesa dërmuese e shkollave që kanë marr pjesë në këtë garë, e cila për herë të parë është organizuar nga Qeveria e Kosovës për të gjithë nxënësit pa dallim.

Të gjithë këta fitues do të pajisen me certifikatë përkatëse nga Qeveria e Republikës së Kosovës si dhe shpërblehen me nga një libër, një fletore dhe një laps.

Nxënësit e klasave të para dhe të dyta nuk kanë vazhduar garën në nivelin komunal dhe republikan të garës e kjo ndërlidhet ekskluzivisht me moshën që ata e kanë si dhe me formën e testit që do të mund të shtjellohej më pas në kuadër të garave komunale.

Në nivelin komunal, testi ka marr formë ekskluzive të garave të diturisë sepse është profilizuar gara në fusha përkatëse të diturisë si dhe është shtuar numri i pyetjeve, duke mos pasur mundësi që të ruhet thelbi i karakterit të Lojës dhe veprimtaria e tyre, si një mundësi kyçe për këto grupmosha.

Bashkëngjitur gjeni listën e fituesve të nxënësve të klasave të para dhe të dyta në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës.

