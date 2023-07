Publikohet kënga e Melindës dhe Rina Balajt, vajzat shkëmbejnë puthje në buzë me njëra-tjetrën Melinda Ademaj e Rina Balaj, dikur ishin rivale me njëra-tjetrën. Raportet e tyre të dikurshme më nuk egzistojnë pasi vajzat tashmë janë mike, shkruan lajmi.net. Madje ato kanë ardhur edhe me një bashkëpunim. “Tornado” titullohet projekti që bëri bashkë dy vajzat seksi të estradës shqiptare. Përtej që vajzat shfaqin format e tyre trupore në veshje…