Publikohet i plotë aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese ku konstatohet se Avni Dehari shkeli Kushtetutën
Gjykata Kushtetuese e ka publikuar të plotë aktgjykimin për kushtetutshmërinë e vendimit të Kuvendit për votimin e Komisionit për votim të fshehtë përmes të cilit u konstatua se kryesuesi i seancës, Avni Dehari, ka bërë shkelje në seancat e Kuvendit. Pas publikimit të këtij aktgjykimi në Gazetën Zyrtare duhet të thirret seanca e radhës e Kuvendit. “Në…
“Në vijim të elaborimit, Gjykata vëren se në seancat e mbajtura për konstituimin e Kuvendit brenda afatit 30 (tridhjetë) ditor pas hyrjes në fuqi të Aktgjykimit në rastin KO124/25, përkatësisht nga 27 qershori deri më 26 korrik 2025 nuk është arritur që të votohet kandidati/tja për Kryetar të Kuvendit. Për pasojë, Gjykata vlerëson që veprimet e përsëritura të Kryesuesit për të zhvilluar dhe bashkërenduar mbajtjen e Seancës Konstituive në përputhje me Aktgjykimin e Gjykatës në rastin KO124/25, përbëjnë tejkalim të kompetencave formale dhe solemne të ndërlidhura me rendin e ditës së Seancës Konstituive, e cila njëherësh ka pasur për pasojë moskonstituimin e Kuvendit sipas përcaktimeve të paragrafit 1 të nenit 66, në ndërlidhje me paragrafët 2, 3 dhe 4 të nenit 67 të Kushtetutës”, konstatoi gjykata.
Gjykata Kushtetuese ka urdhëruar deputetët të konstituojnë Kuvendin brenda një afati 30-ditor dhe ta zgjedhin kryeparlamentarin përmes votimit të hapur, duke e hedhur në votim të njëjtin kandidat jo më shumë se tri herë.