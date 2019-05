Është publikuar foto e parë e çiftit Sayisman së bashku me djalin e tyre të porsalindur.

Ka ardhur në jetë djali i Almeda Abazit dhe Tolgahan Sayisman, shkruan lajmi.net.

Ditën e djeshme erdhi në këtë botë vogëlushi Efehan, fëmija i parë i ish- Miss Shqipërisë dhe aktorit të famshëm turk.

Ndërsa sot ka filluar të qarkullojë në rrjet një fotogafi e çiftit së bashku me foshnjën në duar.

Kujtojmë se Almeda e as ‘Çënari’ nuk kanë ardhur me ndonjë postim në llogaritë e tyre në Instagram, aty ku me ndjekësit ndajnë fotografi e lajme të rëndësishme nga karriera dhe jo vetëm./Lajmi.net/