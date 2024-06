Publikohet edhe një audio-incizim i Bedri Shabanit: Kësaj radhe me Bogolub Janiçieviq Një audio-incizim tjetër është publikuar nga biseda e Bedri Shabanit, i dyshuar për spiunazh, kësaj radhe me përgjegjësin dhe urdhërdhënësin për kryerjen e Masakrës në Reçak, njëherësh ish-shefi i Sekretariati i Punëve të Brendshme në Ferizaj, Bogolub Janiçieviq. Audio-incizimi u publikua në emisionin Debat Plus të TV Dukagjinit. Biseda e publikuar: Shabani: Prit pak! Ky…