Publikohet draft-statuti i Asociacionit nga FES: Flamur të veçantë, Kuvend, Kryetar…

“Instituti Friedrich-Ebert-Stiftung” dhe “Instituti Evropian për Paqe” kanë publikuar oline Draft-Statutin e hartuar nga ta të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

Sipas këtij draft-statusi, Asociacioni do të formohet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, shkruan lajmi.net.

I njëjti përmban 7 kapituj me gjithësej 18 nene.

Aty përshkruhet se në Asociacion do të bëjnë pjesë 10 komuna, dhe do të reprezentojë interesat e banorëve të këtyre komunave.

Në draft thuhet tutje se Asociacioni do të ketë simbolet e veta zyrtare, përfshirë stemën dhe flamurin, që do të dizajnohen nga bordi i Asociacionit në pajtim me Kushtetutën e Kosovës.

Sipas draftit, Asociacioni do të ketë këto organe përbërëse:

Kuvendi i Asociacionit/Bashkësisë;

Kryetar i Asociacionit/Bashkësisë;

Nënkryetar i Asociacionit/Bashkësisë;

Këshilli i Asociacionit/Bashkësisë;

Bordi i Asociacionit/Bashkësisë;

Zyra për Ankesa dhe Ankesa e Asociacionit/Bashkësisë.

