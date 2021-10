Publikohet dokumenti ku Rusia i referohet Kosovës si “Republikë”

Ky dokument është i datës 27 nëntor dhe është si një lloj notë verbale, në të cilën Rusia i drejtohet MPJ-së kosovare duke iu referuar Kosovës me termin “Republikë”, shkruan lajmi.net.

“Nëse Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, atëherë pse ky shënim verbal i 27 nëntorit të vitit të kaluar i referohet ministrisë së Jashtme të “Republikës” së Kosovës dhe jo UNMIK-ut. Vë bast se kjo konfirmon se Rusia tanimë i ka pranuar organet e ligjshme të Kosovës”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/

If #Russia doesn’t recognise 🇽🇰’s independence, then why this note verbale on Nov 27 last year addressed the Republic of #Kosovo’s @MFAKOSOVO and NOT #UNMIK?’

I bet this confirms 🇷🇺 has already accepted 🇽🇰’s legal powers 😁 https://t.co/d65lLKsYit pic.twitter.com/k1l7XrrDO4

