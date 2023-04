Publikohet “Diskoteka” e Butrint Imerit, videoklipi i stërmbushur me femra Butrint Imeri ka kohë prej kur ka paralajmëruar projektin e ri muzikor. Ky projekt u publikua në mesnatën e mbrëmshme, shkruan lajmi.net. “Diskoteka”, titullohet kënga e tij e cila tashmë ishte bërë virale në rrjete sociale e sidomos në ‘TikTok’. Videoklipi është i stërmbushur me femra. Për tekstin u përkujdes vetë Butrinti bashkë me Bardhin.…