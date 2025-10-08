Publikohet audio-incizimi rreth skandalit seksual të kryetarit të Novobërdës, Sasha Millosheviq
Një skandal seksual ka përfshirë kryetarin aktual të Komunës së Novobërdës, Sasha Millosheviq.
Emisioni Debat Plus ka publikuar disa audio-incizime, që dëshmojnë rastin, ku dëgjohen biseda nga momentet intime me një nga punonjëset e komunës.
Sipas materialit të transmetuar të mërkurën, incizimet janë censuruar për përmbajtjen eksplicite, por në to dëgjohen edhe fjalë fyese dhe ofenduese ndaj zyrtarëve në Beograd, si dhe përmendje e veprimeve të tjera të dyshimta e të paligjshme.
Ngjarja ka ndodhur në ambientet e zyrës së kryetarit.
Derisa Millosheviq ende nuk është deklaruar publikisht për incizimet.