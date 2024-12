Publikohet aktakuza e shqiptarit nga Peja që u ekstradua në SHBA pas 18 vjetësh, i dyshuar për vrasje – flet ambasadori Hovenier

Në një shkrim në llogarinë zyrtare në platformën “X”, Hovenier tha se javën e kaluar është përdorur Traktatin e Ekstradimit SHBA-Kosovë për të dërguar të dyshuarin Ahmet Gashi nga Kosova në Shtetet e Bashkuara për t’u përballur me gjyqin.

“Ne i vlerësojmë shumë autoritetet kosovare për ndihmën e qeverisë amerikane në këtë rast. Angazhimi ynë i përbashkët për forcimin e sundimit të ligjit vazhdon t’i bëjë vendet tona më të sigurta”, ka shkruar Hovenier.

“Pas 18 vitesh largimi nga autoritetet, i pandehuri po përballet drejtësi për gjoja kositjen e një viktime në trotuar me automjetin e tij”.

“Falenderoj SHBA-në Departamenti i Shtetit, Zyra e Departamentit Amerikan të Drejtësisë për Çështjet Ndërkombëtare, U.S. Marshals Service, dhe autoritetet kosovare për ndihmën e tyre në kthimin e të pandehurit që të mbyllim këtë rast të vrasjes së pakuptimtë”, thuhet në dokument.

Sipas Prokurorit të Qarkut, Clark tha se Ahmet Gashi, i njohur si Ahmet Arifi, 42 vjeç, ishte akuzuar për dy pika, të vrasjes së shkallës së dytë, vrasjes nga pakujdesia e shkallës së parë dhe rrezikimit të pamatur të shkallës së parë.

Ai doli para gjyqtares së Gjykatës së Lartë të Bronksit, Brenda Rivera, më 16 dhjetor 2024.

Ai do të kthehet në gjykatë më 16 janar 2025.

Sipas hetimeve, më 31 dhjetor 2006, rreth orës 04:35, Gashi, hyri në një debat dhe përleshje fizike në restorantin dhe barin Moonlight në 2370 Avenue Belmont.

Pasi u dëbua, Gashi vazhdoi të debatonte me njerëzit jashtë lokalit dhe iu tha të largohej.

Gashi dyshohet se ka hipur në automobilin e tij të zi, ka shkuar me shpejtësi në trotuar dhe ka shpërndarë një turma njerëzish dhe goditi Kemal Kolenoviq, 28 vjeç.

Kolenoviq, një kalimtar i pafajshëm, u hodh zbriti në bllok nga përplasja fillestare dhe vdiq nga plagët e marra.

Gashi sipas aktakuzës, ka ikur në Kosovë dhe u ekstradua në SHBA më 13 dhjetor 2024.

Çështja po ndiqet penalisht nga avokati i lartë i vrasjeve Timothy Collins Byroja e Vrasjeve nën mbikëqyrjen e Christine Scaccia, Shefe e Byrosë së Vrasjeve, dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të James Brennan, Zëvendës Shefit të Divizionit të Gjyqit dhe Terezës.

