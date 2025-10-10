Publikohet agjenda, Von der Leyen të mërkurën në Prishtinë
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen do të vizitojë Kosovën.
Ajo do të qëndrojë në Prishtinë më 15 tetor, në Prishtinë.
Sipas agjendës së publikuar në faqen e institucionit të cilin ajo e drejton, Von der Leyen gjatë qëndrimit në vendin tonë do të takohet me presidenten Vjosa Osmani, si dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Ndalesën e parë gjatë turneut në vendet e Ballkanit Perëndimor, shefja e KE-së do ta bëjë më 13 tetor në Shqipëri./Lajmi.net/