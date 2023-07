Publikohet agjenda e Ramës në Prishtinë: Konjufca e Osmani s’veprojnë njëjtë si Kurti, vendosin ta takojnë Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, do të qëndrojë nesër në Prishtine, por që ai nuk do të pritet nga homologu i tij, Albin Kurti, shkruan Lajmi.net. Euronews Albania raporton se Edi Rama gjatë vizitës së tij në Prishtinë do të takojë presidenten Vjosa Osmani dhe kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca. Ende nuk dihen më shumë…