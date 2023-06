Publikohet agjenda e mbledhjes së përbashkët mes qeverive Nesër në Gjakovë do të mbahet mbledhja e përbashkët mes Qeverisë së Kosovës dhe asaj së Shqipërisë. Sipas agjendës së publikuar nga Zyra e Kryeministrit, delegacioni i Qeverisë së Shqipërisë do të mbërrijë në orën 11:00 në Bibliotekën e Qytetit. 15 minuta më pas do të mbërrijë edhe kryeministri i Shqipërsië, Edi Rama, i cili…