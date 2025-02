​Publikohen sondazhet për zgjedhjet në Gjermani Sipas sondazheve të para, partitë CDU/CSU fituan 29 për qind të votave, e ndjekur nga AfD me 19.5 për qind, SPD e treta me 16 dhe Të Gjelbërit në vendin e katërt me 13.5 për qind. Votuesit gjermanë votuan sot në zgjedhjet e përgjithshme në të cilën konservatorët janë favoritët pas një fushate të tronditur…