Publikohen rezultatet e para nga rinumërimi, AAK menjëherë pas VV-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sot ka marrë vendim që të rinumërohen votat e kandidatëve për deputetë në të gjitha vendvotimet në 10 Komuna, ndërsa në Komunat e tjera vetëm 10% i vendvotimeve. Rinumërimi ka filluar sot. Deri më tani, KQZ ka publikuar rezultatet nga numërimi  i 40% të vendvotimeve dhe këto janë rezultatet: VV: 41,8%…

Lajme

13/01/2026 21:43

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sot ka marrë vendim që të rinumërohen votat e kandidatëve për deputetë në të gjitha vendvotimet në 10 Komuna, ndërsa në Komunat e tjera vetëm 10% i vendvotimeve.

Rinumërimi ka filluar sot.

Deri më tani, KQZ ka publikuar rezultatet nga numërimi  i 40% të vendvotimeve dhe këto janë rezultatet:

VV: 41,8%

AAK: 38,64%

LDK: 12,07%

PDK: 5,33%

Artikuj të ngjashëm

January 13, 2026

Kosova tregton me Iranin: A do t’i ndiejë pasojat e tarifës së Trumpit?

Lajme të fundit

Kosova tregton me Iranin: A do t’i ndiejë pasojat e tarifës së Trumpit?

Zjarr i madh në Tetovë, raportohet për një...

Prishtinë: Mbi 11 mijë qytetarë janë vaksinuar kundër gripit sezonal

Pësoi dëmtime serioze nga vërshimet, mbyllet një urë në Drenas