Publikohen rezultatet e para nga rinumërimi, AAK menjëherë pas VV-së
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sot ka marrë vendim që të rinumërohen votat e kandidatëve për deputetë në të gjitha vendvotimet në 10 Komuna, ndërsa në Komunat e tjera vetëm 10% i vendvotimeve. Rinumërimi ka filluar sot. Deri më tani, KQZ ka publikuar rezultatet nga numërimi i 40% të vendvotimeve dhe këto janë rezultatet: VV: 41,8%…
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sot ka marrë vendim që të rinumërohen votat e kandidatëve për deputetë në të gjitha vendvotimet në 10 Komuna, ndërsa në Komunat e tjera vetëm 10% i vendvotimeve.
Rinumërimi ka filluar sot.
Deri më tani, KQZ ka publikuar rezultatet nga numërimi i 40% të vendvotimeve dhe këto janë rezultatet:
VV: 41,8%
AAK: 38,64%
LDK: 12,07%
PDK: 5,33%