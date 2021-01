Publikohen përgjimet, Arbërie Nagavci thotë se Vjosa Osmani s’do të ketë deputetë

Në këtë audio-incizim të publikuar nga Indeksonline, ajo dëgjohet duke u ankuar se Vjosa nuk ka ekip, dhe vetëm mundet ndonjë votë të shoqërisë civile me marrë por pjesën tjetër do ta përfitoj në kurrizë të VV-së.

Kjo është biseda e saj me anëtarët e VV-së në një takim:

Arbërie Nagavci: Unë mendoj që Vjosa ka me bo, nuk e bën me këta. Nuk ka me pasë deputetë. Kjo ka me pasë ma shumë të tjerë. Qita këshilltarët e vet që i ka, ekipin. Tash i ka 10, 15 vetë. I ka, i ka Vjosa.

X: Po, po. Duhet me pasë ky këshilltari. Po Fatoni osht, ka bazë elektorale.

Arbërie Nagavci: Për shembull, Fatoni munet me i marrë pjesët e LDK-së.

X: Po, edhe këta drejtorat që i kanë.

Arbërie Nagavci: Këta tjerët mujnë me e marrë përgjegjësinë, mujnë me marrë votë të OJQ-ve për shembull, të qytetarëve. Vjosa merr vet,…prej nesh. Kush vjen me ne, krejt marrin vota.