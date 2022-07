Publikohen pamjet: Ky është momenti kur ish-kryeministri i Japonisë qëllohet me armë

Ai u qëllua teksa po mbante një fjalim, shkruan lajmi.net.

Abe raportohet se është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Në rrjete sociale ndërkaq janë transmetuar videot e momentit kur ai u qëllua, pasi që fjalimi i tij po përcillej drejtpërdrejtë nga televizionet. /Lajmi.net/

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z

