Publikohen pamjet kur “Mossi” bashkë me shokë rrahin Burim Pacollin

Pasi gazetari Burim Pacolli bëri të ditur se është sulmuar nga reperi Mossi dhe dy të tjerë, në rrjet janë publikuar pamje nga ky incident. Në videon e publikuar shihet teksa Mossi me grupin e tij e godasin gazetarin. Pasi e sulmojnë të njëjtit largohen nga vendi i ngjarjes. Më poshtë pamje. VIDEO

ShowBiz

04/03/2026 16:12

Pasi gazetari Burim Pacolli bëri të ditur se është sulmuar nga reperi Mossi dhe dy të tjerë, në rrjet janë publikuar pamje nga ky incident.

Në videon e publikuar shihet teksa Mossi me grupin e tij e godasin gazetarin.

Pasi e sulmojnë të njëjtit largohen nga vendi i ngjarjes.

Më poshtë pamje.

VIDEO

