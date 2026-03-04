Publikohen pamjet kur “Mossi” bashkë me shokë rrahin Burim Pacollin
Pasi gazetari Burim Pacolli bëri të ditur se është sulmuar nga reperi Mossi dhe dy të tjerë, në rrjet janë publikuar pamje nga ky incident. Në videon e publikuar shihet teksa Mossi me grupin e tij e godasin gazetarin. Pasi e sulmojnë të njëjtit largohen nga vendi i ngjarjes. Më poshtë pamje. VIDEO
