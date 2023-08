Publikohen pamjet e rrëzimit të aeroplanit në të cilin raportohet të ketë qenë edhe shefi i Wagnerit, Prigozhin

Bashkë me të vdiqën edhe nëntë persona të tjerë, shkruan BBC. Sipas Tass, avioni u rrëzua në rajonin Tver. Besohet se helikopteri po fluturonte nga Sheremetyevo në St. Petersburg.

Bashkë me të ishin edhe tre pilotë dhe shtatë anëtarë të ekuipazhit.

Tass mësoi nga shërbimet e urgjencës se janë gjetur trupat e katër personave. Ata shtojnë gjithashtu se avioni është djegur në tokë dhe se ka fluturuar për më pak se gjysmë ore.

🚨 | 🇷🇺#BREAKING: Wagner Chief Priogzhin Has Been Listed Among The Passengers That Were Onboard A Plane That Just Crashed In Russia pic.twitter.com/V58ATn8j8s

— Censored Men (@CensoredMen) August 23, 2023