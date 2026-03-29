Publikohen pamjet e ndërhyrjeve të Brikenës para BBVA, reagime të shumta në rrjet

Ndërsa Brikena Selmani vijon garën drejt finales së Big Brother VIP Albania, jashtë shtëpisë vëmendja është zhvendosur te një tjetër zhvillim. Një episod i programit “Doktor Plastik”, ku ajo ishte protagoniste, u transmetua së fundmi dhe u përhap me shpejtësi në rrjete sociale. Në pamje shfaqen momente nga ndërhyrjet estetike që ajo ka kryer më…

ShowBiz

29/03/2026 16:01

Ndërsa Brikena Selmani vijon garën drejt finales së Big Brother VIP Albania, jashtë shtëpisë vëmendja është zhvendosur te një tjetër zhvillim.

Një episod i programit “Doktor Plastik”, ku ajo ishte protagoniste, u transmetua së fundmi dhe u përhap me shpejtësi në rrjete sociale.

Në pamje shfaqen momente nga ndërhyrjet estetike që ajo ka kryer më herët, përfshirë një “temporal lift” për zonën e syve, vetullave dhe mollëzave. Këto skena ngjallën reagime të shumta nga publiku.Diskutime pati sidomos për kohën e transmetimit, duke qenë se ajo është ende në garë. Për këtë, produksioni sqaroi se episodi është xhiruar muaj më parë dhe nuk lidhet me situatat aktuale në shtëpi.

Sipas tyre, publikimi në këtë periudhë është bërë me kërkesë të vetë Brikenës, për të shmangur ndikimin në imazhin e saj gjatë qëndrimit në program.

