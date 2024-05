Publikohen pamjet e momentit të atentatit ndaj kryeministrit sllovak

Zëdhënësja e spitalit në Handlovës ka thënë se kur është shtruar ka qenë i vetëdijshëm, se lëndimet i janë trajtuar dhe se është stabilizuar.

Mediat shkruajnë se Fico është afruar me qytetarët pas takimit të qeverisë dhe se një burrë e ka thirrur me fjalët “Robo hajde këtu” dhe se e ka qëlluar me armë zjarri.

Pasi truprojat e larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, Fico u dërgua në spital. Policia ka arrestuar menjëherë sulmuesin.

The moment of the attack on PM Fico.

My sympathies to Prime Minister and his family. Violence is not the answer. https://t.co/nzxyy3jkEQ pic.twitter.com/4dGIN75XAi

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 15, 2024