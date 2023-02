Publikohen pamje kur Shoqata e Kërkim-Shpëtimit nga Kosova shpëton 26 vjeçaren në Turqi

Shoqata e Kërkimit Shpëtimit e Kosovës ka shpëtuar edhe një person nga rrënojat e tërmetit shkatërrues që goditi Turqinë.

Këtë e ka bërë të ditur me anë të një interviste për lajmi.net nga Turqia, anëtari i kësaj shoqate, Fanol Shala.

“Deri më tani kemi nxjerrë më shumë njerëz të vdekur. Poothuajse cdo e dyta e tretë shtëpi ka njerëz të vdekur brenda dhe më shumë duhet em u marrë me ta. Sot e patëm fatin pas intervenimit që cdoherë po na thërrasin e po dalin lajme të rreme se ka njerëz të gjallë…sot për fat të mirë e patëm rastin me intervenu te një person që ishte i gjallë. Thjeshtë shkuam si assitencë pasi që ka përfunduar. Po ju çoj direkt tek vendi ku e kemi nxjerrë. Vetëm mundeni me e pa këtë pamje, dysheku që është poshtë saj aty ka qenë një 26 vjeçare dhe bageri deri në këtë pikë i ka largu të gjitha këto. Ajo ka jetu aty deri më sot dhe sot e kemi nxjerrë të gjallë”, tha dje Shala.

E sot, kjo shoqatë ka publikuar edhe pamjet e nxjerrjes së 26 vjeçares nga rrënojat. /Lajmi.net/