Publikohen pamje, ja si u dridh komplet ndërtesa gjatë tërmetit në Turqi

Një tërmet me magnitutë 5.7 është regjistruar mesditën e sotme në afërsi të Stambollit në Turqi. Epiqendra e tërmetit ka qenë në detin Marmara, me thellësi 2 km dhe 66 km në perëndim të Stambollit.

Dëshmitarët kanë përshkruar dridhje të mëdha ndërsa tërmeti ra rreth orës 02:00 me kohën lokale. /Lajmi.net/

We have all evacuated the @trtworld building after an #earthquake shook the building. Local media are reporting it was a 5.7-5.9 magnitude quake.. #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/hol6wpDqc0

— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) September 26, 2019