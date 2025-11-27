Publikohen pamje autentike nga helmimet masive të nxënësve shqiptarë gjatë viteve 1990-92, kërkohet drejtësi

Instituti i Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë, ka publikuar pamje autentike nga helmimet masive të nxënësve shqiptarë, gjatë viteve 1990-1992. IKKLK, përmes një postimi në Facebook, e ka quajtur këtë periudhë si një prej episodeve më të errëta të dhunës së ushtruar nga regjimi serb ndaj popullsisë shqiptare, shkruan lajmi.net. “Kjo video shërben…

27/11/2025 11:20

Instituti i Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë, ka publikuar pamje autentike nga helmimet masive të nxënësve shqiptarë, gjatë viteve 1990-1992.

IKKLK, përmes një postimi në Facebook, e ka quajtur këtë periudhë si një prej episodeve më të errëta të dhunës së ushtruar nga regjimi serb ndaj popullsisë shqiptare, shkruan lajmi.net.

“Kjo video shërben si kujtesë historike, si thirrje për reflektim dhe si zotim për të kërkuar drejtësi për viktimat e kësaj ngjarjeje”, kanë thënë nga ky Institut. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

