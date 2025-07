Publikohen mesazhet skandaloze të Igor Popoviqit me zyrtarët e BIA-s Igor Popoviq, zyrtar i lartë serb, dyshohet se përmes komunikimeve të koduara dhe bashkëpunimit me drejtues të lartë të BIA-s ka ndikuar në fshehjen e personave të kërkuar për krime lufte në Kosovë. Ai mbante kontakte të drejtpërdrejta me Bojan Dimiqin dhe Petar Petkoviqin, ndërsa përdorte të dhëna të ndjeshme për qëllime politike dhe shantazh.…