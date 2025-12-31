Publikohen mbi 72% të votave, nuk po ndryshon shumë renditja e kandidatëve më të votuar

31/12/2025 11:23

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka publikuar rezultatete e votimit për kandidatët për deputetë, nga numërimi i 72.43% të kutive të votimit.

Bazuar në këto të dhëna, këta janë 10 kandidatët më të votuar nga secila parti:

Lëvizja Vetëvendosje: 

  1. Albin Kurti – 252 mijë e 504 vota
  2. Glauk Konjufca – 196 mijë e 679 vota
  3. Albulena Haxhiu – 103 mijë e 210 vota
  4. Hekuran Murati – 102 mijë e 163 vota
  5. Donika Gërvalla – 91 mijë e 998 vota
  6. Xhelal Sveçla – 82 mijë e 201 vota
  7. Hajrulla Çeko – 74 mijë e 642 vota
  8. Avni Dehari – 67 mijë e 762 vota
  9. Mimoza Kusari – Lila – 62 mijë e 89 vota
  10. Ejup Maqedonci – 57 mijë e 347 Vota

Partia Demokratike e Kosovës: 

  1. Bedri Hamza – 115 mijë e 442 vota
  2. Arian Tahiri – 53 mijë e 662 vota
  3. Perparim Gruda – 49 mijë e 848 vota
  4. Uran Ismaili – 39 mijë e 272 vota
  5. Sala Jashari – 36 mijë e 420 vota
  6. Vlora Çitaku – 32 mijë e 101 vota
  7. Arben Mustafa – 27 mijë e 625 vota
  8. Enver Hoxhaj – 27 mijë e 175 vota
  9. Rrahman Rama – 21 mijë e 627 vota
  10. Ganimete Musliu – 20 mijë e 432 vota

Lidhja Demokratike e Kosovës: 

  1. Lumir Abdixhiku – 55,855 Vota
  2. Hykmete Bajrami – 35,141 Vota
  3. Ukë Rugova – 30,773 Vota
  4. Avdullah Hoti – 27,560 Vota
  5. Doarsa Kica-Xhelili – 27,217 Vota
  6. Kujtim Shala – 24,711 Vota
  7. Anton Quni – 19,582 Vota
  8. Armend Zemaj – 18,152 Vota
  9. Lutfi Haziri – 16,248 Vota
  10. Jehona Lushaku – Sadriu – 12,882 Vota

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës: 

  1. Ramush Haradinaj – 29,016 Vota
  2. Daut Haradinaj – 17,784 Vota
  3. Besnik Tahiri – 17,165 Vota
  4. Bekë Berisha – 12,692 Vota
  5. Agim Çeku – 11,751 Vota
  6. Time Kadrijaj – 11,445 Vota
  7. Burim Ramadani – 10,578 Vota
  8. Arbër Tolaj – 10,334 Vota
  9. Lahi Brahimaj – 7,700 Vota
  10. Albana Bytyqi – 6,893 Vota

 

