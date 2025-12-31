Publikohen mbi 72% të votave, nuk po ndryshon shumë renditja e kandidatëve më të votuar
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka publikuar rezultatete e votimit për kandidatët për deputetë, nga numërimi i 72.43% të kutive të votimit.
Bazuar në këto të dhëna, këta janë 10 kandidatët më të votuar nga secila parti:
Lëvizja Vetëvendosje:
- Albin Kurti – 252 mijë e 504 vota
- Glauk Konjufca – 196 mijë e 679 vota
- Albulena Haxhiu – 103 mijë e 210 vota
- Hekuran Murati – 102 mijë e 163 vota
- Donika Gërvalla – 91 mijë e 998 vota
- Xhelal Sveçla – 82 mijë e 201 vota
- Hajrulla Çeko – 74 mijë e 642 vota
- Avni Dehari – 67 mijë e 762 vota
- Mimoza Kusari – Lila – 62 mijë e 89 vota
- Ejup Maqedonci – 57 mijë e 347 Vota
Partia Demokratike e Kosovës:
- Bedri Hamza – 115 mijë e 442 vota
- Arian Tahiri – 53 mijë e 662 vota
- Perparim Gruda – 49 mijë e 848 vota
- Uran Ismaili – 39 mijë e 272 vota
- Sala Jashari – 36 mijë e 420 vota
- Vlora Çitaku – 32 mijë e 101 vota
- Arben Mustafa – 27 mijë e 625 vota
- Enver Hoxhaj – 27 mijë e 175 vota
- Rrahman Rama – 21 mijë e 627 vota
- Ganimete Musliu – 20 mijë e 432 vota
Lidhja Demokratike e Kosovës:
- Lumir Abdixhiku – 55,855 Vota
- Hykmete Bajrami – 35,141 Vota
- Ukë Rugova – 30,773 Vota
- Avdullah Hoti – 27,560 Vota
- Doarsa Kica-Xhelili – 27,217 Vota
- Kujtim Shala – 24,711 Vota
- Anton Quni – 19,582 Vota
- Armend Zemaj – 18,152 Vota
- Lutfi Haziri – 16,248 Vota
- Jehona Lushaku – Sadriu – 12,882 Vota
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës:
- Ramush Haradinaj – 29,016 Vota
- Daut Haradinaj – 17,784 Vota
- Besnik Tahiri – 17,165 Vota
- Bekë Berisha – 12,692 Vota
- Agim Çeku – 11,751 Vota
- Time Kadrijaj – 11,445 Vota
- Burim Ramadani – 10,578 Vota
- Arbër Tolaj – 10,334 Vota
- Lahi Brahimaj – 7,700 Vota
- Albana Bytyqi – 6,893 Vota