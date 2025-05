Publikohen fotografitë e shtetasve të huaj që u evakuuan nga SHKKSH dhe zjarrfikësit Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim, ka njoftuar se kanë evakuuar me sukses një shtetas të huaj. Kjo shoqatë ka publikuar edhe fotografitë e këtij shtetasi të huaj. Në këtë mision është dashur të merrnin pjesë edhe zjarrfikësit. “Operacion me Sukses Pas një operacioni të shpëtimit, në bashkëpunim me Zjarrfikësit e Prizrenit dhe punonjësit…