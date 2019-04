Publikohen fotografi të Golf 8, pak dallim nga Golf 7

Sërish kanë rrjedhur fotografi të gjeneratës së re 8 të VW Golf.

Nëse kërkoni kuptimin e “dizajnit evolucionar” në Google, vështirë që mund të gjeni ndonjë imazh të Volkswagen Golf.

Duket sikur kjo do të jetë një histori e ngjashme edhe me gjeneratën e tetë të Golfit, i cili sipas fotove që kemi parë deri tani do të mbetet besnik ndaj formulës së suksesit.

Ndonëse disa do të dëshironin një pamje më ndryshe nga jashtë, shumica e klientëve nuk kanë ndonjë problem me pamjen aq të njohur të makinës.

Numrat nuk gënjejnë – Golf ishte makina më e shitur në Evropë vitin e kaluar, ndërsa poashtu është modeli më i shitur në historinë e Volkswagen.

Golf 8 pritet të dalë nga fabrika në Wolsburg gjatë muajit qershor të këtij viti. /Epoka/