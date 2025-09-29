Publikimi i një audio-incizimi për mbindërtim dhe fitime milionëshe në Drenas, reagon Lladrovci: I gatshëm për debat me panelistë në cilindo medium

29/09/2025 22:40

Pak orë më parë në një medium, është publikuar një audio-incizim ku dëgjohet kryetari aktual i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, duke diskutuar me biznesmenin Labinot Halilaj rreth një projekti ndërtimor prej rreth 40 mijë metrash katrorë në territorin e komunës.

Lidhur me këtë tashmë ka reaguar edhe vetë Lladrovci përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, i cili ka thënë se është i gatshëm për debat me panelistë në cilindo medium.

“Shprehem i gatshëm për çdo ballafaqim me panelistë në cilindo studio rreth përgjimeve shantazhuese, rreth një prone me investitorët potencial në qendër të Drenasit. Jam i gatshëm të jap të gjitha sqarimet se kam vepruar në kuadër të përgjegjësive që mi jep ligji, ndërsa gjuha e përdorur, e pranoj, nuk ishte diplomatike”, ka shktuar Lladrovci.

Tutje ai ka thënë se audioincizimi në Zyrën e Kryetarit, dëshmon se ka pasur interesim të jepet ajo pronë për shfrytëzim për investitorët e mundshëm, ku komuna do të përfitonte mbi 27% apo mbi 10.000 metra katror, “asnjë metër nuk ka qenë as e menduar as e thënë në incizim e as e planifikuar për interesa personale”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

