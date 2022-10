PSG të hapur ta shesin Mbappe verën tjetër, por jo në janar Kylian Mbappe vazhdon të lidhet me një largim të mundshëm nga PSG. Skuadra e Paris Saint-Germain do t’i kthehet përsëri luftës për ta mbajtur Kylian Mbappe në skuadër. Sipas raportimeve të Ben Jacobs, Paris Saint-Germain do të jenë të hapur të shesin kartonin e sulmuesit të tyre, gjatë merkatos së verës, përcjell lajmi.net. Megjithatë, shitja…