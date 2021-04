PSG – St Etienne, formacionet zyrtare

Parisienët do të kërkojnë të shfrytëzojnë gabimin e Lille dhe për të mbyllur hapësirën ndaj tyre, shkruan lajmi.net.

Lojtarë të shumtë do të mungojnë në këtë takim, Neymar, Navas, Paredes, Marquinhos, Gueye, Diallo dhe Bernat janë jashtë duelit.

PSG ka 66 pikë, dhe në rast të fitores do të afrohej vetëm një pikë larg me Lille.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

PSG: Rico, Kimpembe, Kehrer, Bakker, Florenzi, Rafinha, Danilo, Herrera, Mbappe, Kean, Sarabia.

OFFICIAL: Kimpembe (c), Florenzi, Rafinha, Danilo, Herrera, Mbappe, Kean & Sarabia among the PSG starters vs. Saint-Etienne. #PSGASSE pic.twitter.com/cYzoJUYzvA

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) April 18, 2021